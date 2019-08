La Fiorentina cerca la sua dimensione. Anche e soprattutto sul mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella settimana che volge verso la conclusione, la Firenze del pallone ha ripreso a sognare. È bastato poco, un doppio innesto dal Sassuolo per riaccendere emozioni a tinte viola che parevano sopite. Non sono solamente gli acquisti di Boateng e Lirola, a dir la verità, ad aver innescato questo sentimento. A contribuire ci hanno pensato anche accostamenti illustri come Nainggolan e Llorente, e in precedenza anche De Rossi: anche se nella maggior parte dei casi sono svaniti (rimane più viva che mai però la pista per lo spagnolo) hanno portato quel brio necessario ad una squadra come la Fiorentina, e ad una piazza che si chiama Firenze. E se il nome più vicino lì nel mezzo oggi sembra quello di Diego Demme del Lipsia, ciò che conta realmente - per buona parte della tifoseria - è l'essere tornati a respirare l'aria della competitività. L'acquisto di Lirola, di per sé, è esemplificativo: viene difficile immaginare un investimento da 12 milioni per un giovane terzino destro se si guarda ai tempi recenti pre-Commisso. Ciò che conta è dunque la dimensione (e qui il richiamo alle parole con cui Montella si congedò nella sua prima avventura è meno puramente casuale di quanto sembri), e lo status che la Fiorentina sta cercando di acquisire anche e soprattutto con le manovre di calciomercato, tramite le quali il ds Pradè è chiamato a rivoluzionare tecnicamente una formazione che ha concluso agonizzante la passata stagione. Dopo la partenza lenta, stanno cominciando ad arrivare i botti. Si preannuncia un'estate di fuoco per chi tifa viola, a qualsiasi latitudine del pianeta si trovi. Non è questione di termometri. Almeno non di quelli che conosciamo tutti.