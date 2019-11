La Fiorentina domina ma il Lecce regge l'urto. Al 45' è 0-0 al Franchi

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina domina per tutto il primo tempo ma il Lecce regge l'urto e costringe i viola ad andare negli spogliatoi sullo 0-0. La squadra di Montella ha giocato un grande primo tempo fino all'area di rigore avversaria, poi non è riuscita a trasformare in gol l'enorme predominio territoriale. I salentini hanno sviluppato una partita d'attesa senza praticamente mai mettere il naso dalle parti di Dragowski. L'occasione più clamorosa della prima frazione arriva al 14' quando un velo delizioso di Ribery al centro dell'area, libera Vlahovic che da due metri da Gabriel non riesce a deviare la palla. I viola sono andati vicino al vantaggio anche con Lirola, che da destra non ha trovato la porta con un tracciante "alla Callejon". A dieci minuti dalla fine, l'ultimo brivido per Liverani con Dalbert che non è riuscito a inquadrare la porta di testa da ottima posizione. Allo scadere, brutto ko per Ribery che ha subito un colpo duro a centrocampo e che è uscito solo con l'aiuto di compagni e staff medico. Potrebbe essere già finita la sua partita ma occorrerà aspettare la ripresa per conoscere le sue condizioni.