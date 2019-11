La Fiorentina in Nazionale - Castrovilli balla al debutto, paura Terzic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chi sorride, chi si sfida e chi non avrà ricordi piacevoli dopo la sosta per le nazionali: in casa Fiorentina c'è un po' di tutto al rientro del campionato.

CASTROVILLI AL BALLO DEI DEBUTTANTI, PEZZELLA-CACERES AVVERSARI - - L'Italia fa sorridere Gaetano Castrovilli, ancora più che Federico Chiesa: gol e due assist per quest'ultimo contro l'Armenia, ma il centrocampista ha sugellato il suo magic moment esordiendo in azzurro contro la Bosnia. Tutto bene per Luca Ranieri e Riccardo Sottil, entrambi chiamati dall'under 21: il difensore ha giocato da titolare sia contro Islanda che Armenia, l'esterno ha segnato nella prima gara per poi rimanere in panchina nella seconda sfida. Curiosa la sfida Pezzella-Caceres: i due si sono ritrovati da avversari in Uruguay-Argentina, finita 2-2 per non scontentare nessuno. Milan Badelj ha giocato tutta la agara della Croazia contro la Georgia, saltando però la prima sfida con la Slovacchia. Niente nazionale, ma non per scelta tecnica, per Erick Pulgar: Perù-Cile si sarebbe dovuta giocare ieri ma è stata annullata visto il caos che ha colpito il Cile. 180' per il serbo Nikola Milenkovic contro Lussemburgo e Ucraina, il brasiliano Pedro è partito in panchina nella sfida under23 contro l'Argentina, subentrando a Martinelli dell'Arsenal nel finale. Il burkinabè Bryan Dabo ha giocato contro l'Uganda, poi panchina per lui in casa del Sudan del Sud.

PAURA TERZIC, FEBBRE SUPERATA PER RIBERY - Disavventura per Aleksa Terzic, che dopo aver giocato contro Estonia e Russia è stato rapinato, rimediando anche una frattura del setto nasale, un trauma a un braccio, ematomi vari al capo e al viso. Febbre ieri per Franck Ribery, che però dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Montella.