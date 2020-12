La Fiorentina non riesce più a vincere: 1-1 al Franchi con il Verona. A segno Veloso e Vlahovic

Si è da poco conclusa la sfida fra Fiorentina e Hellas Verona. 1-1 il risultato al Franchi: al gol di Miguel Veloso su calcio di rigore, ha risposto Dusan Vlahovic, sempre dagli 11 metri.

Le scelte iniziali - Nella Fiorentina, a caccia ancora della prima vittoria in campionato da quando è tornato Cesare Prandelli sulla panchina viola, ci sono Igor e Barreca dal primo minuto: fuori Caceres e Biraghi. Davanti Ribery a supporto di Vlahovic. Nel Verona c'è l'ex Ceccherini in difesa, con Lazovic in versione trequartista alle spalle di Salcedo.

Verona subito in vantaggio - Passano pochi minuti ed arriva subito il primo episodio chiave della gara. Contatto Barreca-Salcedo in area di rigore, l'arbitro Fourneau indica subito il dischetto. Passano quasi tre minuti prima che il direttore di gara venga richiamato al monitor per valutare meglio il contatto: Fourneau conferma la sua decisione, Veloso si presenta dal dischetto e batte Dragowski.

Ancora un rigore, pareggio viola firmato Vlahovic - La Fiorentina trova il pari grazie al rigore trasformato da Dusan Vlahovic. Gunter tocca l'attaccante serbo in area e l'arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri il serbo non sbaglia e la Fiorentina agguanta il pari.

Gara nervosa al Franchi - Dopo il pareggio della Fiorentina al Franchi si è visto poco calcio giocato. Tanti falli, soprattutto a centrocampo, che hanno di fatto spezzettato il ritmo di gioco. Gara complicata per l'arbitro Fourneau, che nel primo tempo non è riuscito a tenere in mano la partita.

Girandola di cambi ad inizio ripresa - Il secondo tempo inizia con una novità: Colley al posto di Salcedo. Qualche minuto più tardi Juric inserisce Magnani al posto di Gunter, prima del triplo cambio viola: dentro Biraghi, Lirola e Callejon, fuori Barreca, Venuti e Bonaventura.

Che errore di Lazovic - Al minuto numero 67 il Verona ha una grande occasione per passare in vantaggio. Colley lancia Lazovic in velocità, l'esterno gialloblù si presenta a tu per tu con Dragowski ma calcia addosso al portiere viola.

Milenkovic sfiora il gol del vantaggio - Anche la Fiorentina ha una grande occasione per segnare. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Pezzella fa la sponda per Milenkovic, che gira di testa ma non trova lo specchio della porta per un soffio. È di fatto l'ultima emozione al Franchi, finisce 1-1 fra Fiorentina ed Hellas Verona.