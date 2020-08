La Fiorentina passa in vantaggio alla mezz'ora: primo gol viola di Duncan, 0-1 in casa della SPAL

La Fiorentina passa in vantaggio al Mazza di Ferrara grazie al gol segnato alla mezz'ora da Alfred Duncan. L'ex Sassuolo, servito in corsa da Chiesa, ha freddato Thiam con un mancino che ha toccato il palo prima di insaccarsi in rete: al 30' al Mazza dunque SPAL-Fiorentina è ora 0-1. Primo gol in maglia viola del ghanese.