La Fiorentina pensa a Spinazzola della Roma. Assalto possibile se va via Chiesa

vedi letture

Secondo quanto riferito da La Nazione, in caso di addio di Chiesa la Fiorentina avrebbe un bel gruzzolo di milioni da poter investire nel mercato in entrata. Tra i nomi presi in considerazione c'è quello di Spinazzola, in uscita dalla Roma e potenziale colpo in entrata per il club di Commisso. Barone e Pradè avrebbero messo in preventivo un possibile esborso di 20 milioni di euro per l'eventuale acquisto dell'esterno giallorosso.