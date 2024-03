La Fiorentina ringrazia Lega, Atalanta e FIGC per la sensibilità dimostrata. La nota del club

Sono ore di apprensione in casa Fiorentina, col dirigente viola Joe Barone che si trova ancora in condizioni critiche all'Ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore accusato nella giornata di ieri prima della partita contro l'Atalanta (poi rinviata dalla Lega Serie A a data da destinarsi). Ad ora, gli ultimi aggiornamenti ufficiali sono arrivati tramite il bollettino medico della stessa Fiorentina emesso intorno a mezzogiorno di oggi: "ACF Fiorentina comunica che il DG Joe Barone rimane ricoverato presso la terapia intensiva cardio-chirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano in condizioni cliniche critiche in conseguenza di un arresto cardiaco extra ospedaliero. Le funzioni vitali sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale. Ogni previsione prognostica è attualmente fuori luogo. La famiglia Barone, la famiglia Commisso e tutta la Fiorentina ringraziano il San Raffaele e tutta l’equipe del Professor Zangrillo per l’operato che è stato messo in atto fin dal primo momento".

Nel frattempo, pochi minuti fa la stessa Fiorentina ha pubblicato una nota ufficiale in cui ringrazia le varie componenti per la vicinanza mostrata nelle ultime ore: "La Famiglia Barone, la Famiglia Commisso e tutta la Fiorentina, in questo momento di profondo dolore, desiderano ringraziare la Lega Serie A, l'Atalanta e la F.I.G.C. per la vicinanza e la sensibilità dimostrata nei confronti della società Viola e del Direttore Generale Joe Barone".