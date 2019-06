La Juve e il clamoroso ritorno: Buffon sarà il vice di Szczesny

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus pensa molto seriamente al ritorno del suo capitano, Gigi Buffon. È tutto quasi fatto e da un punto di vista affettivo sarebbe la notizia dell’estate. La chiave, da un punto di vista strettamente di mercato - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è la situazione di Mattia Perin. Szczesny è il portiere titolare della Juventus e la sua prima stagione da numero uno – ottima – non lascia dubbi: conserverà il suo status. Perin invece si è operato alla spalla nella parte finale del campionato e non rientrerà fino (almeno) a ottobre. Inoltre, vuole vivere un altro campionato da riserva? Meglio di no. Per questo Mattia e la Juve si separerebbero.

Nucleo storico - E' interessante anche il ruolo che Buffon avrebbe alla Juventus. Non dirigente, o meglio, non ancora. Piuttosto, uomo spogliatoio, chioccia del nuovo corso, miglior garanzia per Maurizio Sarri. Il nucleo storico – Buffon più Barzagli, Bonucci e Chiellini – si riformerebbe dopo un percorso da film.