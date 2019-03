© foto di Federico Gaetano

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul futuro di Federico Chiesa. L'esterno della Fiorentina è il prescelto della Juventus per l'estate: lo considera già pronto per il salto, cresciuto ulteriormente, cattivo e trascinatore. La Fiorentina lo potrebbe cedere per 70 milioni di euro ma c'è anche il Bayern Monaco che segue il viola per prendere l'eredità di Arjen Robben e Franck Ribery. Non solo: anche Inter, Milan, Roma e Napoli sono sul calciatore.