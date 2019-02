Uno-due micidiale della Juventus: a 10 minuti dalla rete di Dybala, arriva il 2-0 di Leonardo Bonucci. Calcio d'angolo di Dybala, sul secondo palo Mandzukic colpisce di testa: miracolo di Sportiello, ma non basta. Sulla ribattuta si avventano Khedira con la testa e Bonucci col piede: il difensore anticipa di un soffio il tedesco, rischiando anche di rifilargli una scarpata in faccia, ribadendo la palla in rete. 2-0 Juve sul Frosinone: dopo Dybala ecco Bonucci.