La Juve saluta Matuidi: oggi le visite mediche a Parigi e poi la firma con l'Inter Miami

Visite mediche a Parigi per Blaise Matuidi, centrocampista francese la cui avventura alla Juventus è ormai ai titoli di coda. Come riportano i colleghi di 'RMC Sport', il calciatore bianconero quest'oggi sosterrà le visite mediche in Francia, ultimo step prima del suo trasferimento in MLS, all'Inter Miami.