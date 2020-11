La Juve sogna Mbappe, il suo ex tecnico Jardim: "Sarebbe un gran colpo, è da Pallone d'Oro"

vedi letture

Intervistato da TuttoJuve sul grande sogno di mercato della Juventus, mister Leonardo Jardim ha commentato così l'interesse bianconero nei confronti del suo ex giocatore Kylian Mbappé: "Nei cinque anni e mezzo in cui ho lavorato al Monaco, sono stati lanciati tanti giovani di talento come Martial, Carrasco, Bernardo Silva, Mendy, Fabinho e tanti altri. La perla è stata sicuramente Mbappe, già si vedeva che aveva quel qualcosa in più. È un giocatore ancora molto giovane e in futuro sarà sicuramente tra i candidati al Pallone d'Oro. Se la Juventus o qualche altro club lo dovesse prendere, sarebbe senz'altro un gran colpo. È tra quelli che fanno sempre più degli altri", le sue dichiarazioni sul talento attualmente in forza al Paris Saint-Germain che tanta gola fa alla Juve e a tutti gli altri top club europei.