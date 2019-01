La Juve vuole Ramsey subito. Ma l'Arsenal continua a sparare alto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il primo colpo del 2019 lo ha messo a segno la Juventus. Aaron Ramsey, centrocampista gallese in forza all'Arsenal, si legherà al club bianconero nella giornata di venerdì, firmando a Londra fino al 2023. Paratici vorrebbe portarlo a Torino già in questa finestra di mercato, ma i Gunners sparano alto: 20 milioni per il cartellino del giocatore, troppo per i bianconeri che già devono pagare le commissioni al ragazzo. Si prova a chiudere ugualmente, ma è più probabile che Ramsey arrivi in Italia direttamente a giugno. Lo riporta Tuttosport.