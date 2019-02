© foto di Imago/Image Sport

Zidane davanti a tutti, ma il francese non è il solo allenatore che la Juventus segue, per farsi trovare pronta qualora Massimiliano Allegri comunicasse ad Andrea Agnelli e Fabio Paratici di voler chiudere a fine stagione la propria esperienza in bianconero, o qualora fossero presidente e responsabile dell’area sportiva a maturare la convinzione che il ciclo del tecnico si sia esaurito. In entrambi i casi la Juventus avrebbe bisogno di un erede di assoluto spessore e Zidane non può essere la sola alternativa, con il rischio di dover ricorrere a una soluzione di emergenza a fronte di un no del francese, che ha già ricevuto avances del Chelsea e potrebbe riceverne dal Paris Saint-Germain, se Tuchel non chiudesse la stagione in modo soddisfacente. In questo senso, i nomi nella lista delle alternative sono Deschamps e poi il duo Klopp-Guardiola (altri due big della panchina che la Juve potrebbe valutare). Lo riporta Tuttosport.