La Juventus in prestito - Laurientu Branescu difende la porta del Kilmarnock

vedi letture

La scorsa estate Laurientu Branescu, portiere classe 1994 che si è perfezionato nelle giovanili bianconere, si è trasferito in Scozia, per difendere la porta del Kilmarnock. Lo ha scelto l’allenatore, Angelo Alessio. L’ex Under 21 della Nazionale romena, in prestito dalla Juventus, è stato finora titolare fisso in tutte le ventinove partite giocate dal club scozzese, che ha subito trentacinque reti. Una buona stagione, la sua.