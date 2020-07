La Juventus può vincere lo Scudetto giovedì: tutti gli incastri per il tricolore ai bianconeri

La Juventus ha le mani sullo Scudetto, il nono consecutivo per i bianconeri. Già nella serata di giovedì la Juventus potrebbe festeggiare, con 3 giornate di anticipo rispetto al termine del campionato. Ovviamente dovrebbe esserci un incastro di risultati anche di altre squadre, ma la possibilità esiste: l'Inter, in questo senso, non deve vincere mercoledì sera contro la Fiorentina, quindi perdere o pareggiare. Se in quel caso la Juventus dovesse vincere il giorno successivo contro l'Udinese, lo Scudetto sarebbe matematicamente dei bianconeri.

Esiste tuttavia anche la possibilità che i bianconeri vincano il campionato solo pareggiando contro l'Udinese. Ipotesi difficile da verificarsi, ma comunque possibile: l'Atalanta perde o pareggia col Bologna e l'Inter perde contro la Fiorentina. A quel punto alla Juventus basterebbe un pareggio contro l'Udinese per festeggiare, visto che la classifica sarebbe Juventus 81, Inter 72, Atalanta 71/72.