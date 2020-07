La Juventus vince lo scudetto se... Le combinazioni per i bianconeri campioni d'Italia

vedi letture

Sprecato il primo match point scudetto, con la sconfitta con l'Udinese che ha rinviato la festa della Juventus, il nono consecutivo resta comunque vicinissimo per la squadra di Sarri.

I bianconeri vinceranno aritmeticamente lo scudetto alla prossima giornata in caso di vittoria sulla Sampdoria, domenica alle 21.45, ma potrebbero festeggiare anche qualche ora prima: dipende, ovviamente, dai risultati di Atalanta, Inter e Lazio impegnate rispettivamente stasera con il Milan, domani con il Genoa e domenica (alle 19.30) con il Verona.

L'unica possibilità che la Juventus festeggi "sul divano", prima di affrontare la Sampdoria domenica sera, è in caso di sconfitta dell’Atalanta con il Milan, di Inter non vincente (pari o sconfitta) con il Genoa e di Lazio non vincente con il Verona (pari o sconfitta). Inter e Lazio, infatti, aritmeticamete possono ancora vincere il titolo, ma non possono permettersi di perdere punti.

La classifica: Juventus 80, Atalanta 74, Inter 73, Lazio 72.