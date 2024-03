La Lazio torna con i piedi per terra: restano solo due obiettivi per salvare la stagione

La notte di Monaco di Baviera riporta la Lazio con i piedi per terra. La squadra di Sarri, che all'andata aveva battuto 1-0 il Bayern all'Olimpico, è stata spazzata via con un secco 3-0 dagli uomini di Tuchel, che improvvisamente con la musichetta della Champions si sono un po' ritrovati. Qualcosa da recriminare i biancocelesti ce l'hanno e il riferimento è a quel colpo di testa di Immobile sullo 0-0, che avrebbe potuto far prendere una piega diversa all'ottavo di finale.

Quello che resta adesso per rimettere in piedi la stagione è una disperata rincorsa alla zona Champions in Serie A, ma anche una Coppa Italia da contendere a Juventus, Atalanta e Fiorentina. In campionato il quarto posto dista addirittura 11 punti ed è occupato dalla sorpresa Bologna, che non sembra accennare a volersi fermare. La speranza è che grazie al ranking UEFA possano essere 5 le squadre a qualificarsi per il torneo europeo e che la corsa debba essere fatta quindi sulla quinta classificata (ora la Roma, ndr), distante 7 lunghezze.

Ci sarà poi da capire chi vincerà la Coppa Italia per comprendere anche chi andrà in Europa, con tutti i vari calcoli da fare, ma questo alla Lazio importa fino a un certo punto perché l'obiettivo è rientrare tra le prime quattro o, al massimo, cinque. Importerebbe invece riportare a casa un trofeo che manca dal 2019, quando i biancocelesti di Simone Inzaghi batterono l'Atalanta 2-0 in finale. L'ultimo titolo messo bacheca invece è la Supercoppa Italiana nel dicembre 2019, vinta contro la Juventus, stesso avversario nelle semifinali della Coppa Italia 2023-2024. Dopo una stagione con pochi alti e tanti bassi, un successo sarebbe ossigeno per i tifosi. Sarri è chiamato a salvare il salvabile, in che modo dovrà essere bravo lui a capirlo.