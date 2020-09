La Lazio torna su Kumbulla, ma l'offerta al Verona è la stessa di fine giugno

La Lazio torna su Marash Kumbulla: nuovi contatti con l’Hellas Verona, anche se l’offerta non è cambiata. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti non avrebbero intenzione di ritoccare in maniera significativa la proposta iniziale, pari a 16 milioni di euro più André Anderson. A fine giugno, la società scaligera rispose di no, ma oggi l’Inter sembra defilata e anche i club esteri non si sono mossi. Mentre Kumbulla avrebbe dato il suo ok a un trasferimento alla Lazio.