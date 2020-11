La Lazio vuole vivere una vigilia di Champions normale. Ma c'è il caso Peruzzi...

Sono state da dimenticare, le ultime due vigilie di Champions della Lazio. Scossa prima delle trasferte di Bruges e Zenit dalle polemiche sui tamponi e decimata da molte assenze dell'ultimo minuto. Lunedì 26 ottobre, prima del viaggio in Belgio, è la data in cui iniziò il calvario biancoceleste, con la Uefa che all'ultimo ferma 5 giocatori e costringe Inzaghi a partire con 12 effettivi della prima squadra. Una settimana dopo, martedì 3 novembre, dopo i tamponi processati dalla Synlab vengono bloccati in extremis Immobile, Leiva e Strakosha, che avevano partecipato la mattina alla rifinitura ed erano pronti a decollare per San Pietroburgo. Inzaghi e la società non hanno mai nascosto il proprio rammarico per aver affrontato due tappe del cammino europeo, tanto sognato per tredici anni, senza alcuni dei propri giocatori migliori. Al tempo stesso però a Formello c'è anche la soddisfazione di aver chiuso il girone d'andata con una vittoria (sul Dortmund) e due pareggi, appunto contro Bruges e Zenit, senza mai capitolare nonostante gli innumerevoli inconvenienti.

In attesa dell'esito dei tamponi effettuati ieri dalla Uefa, a poche ore dal ritorno della Champions, la Lazio vorrebbe concentrarsi solo sul campo. Anche se come ormai abitudine vivrà una vigilia non proprio tranquillissima, perché a turbare l'aria a Formello c'è lo strappo tra Peruzzi e Lotito, che nei giorni scorsi hanno avuto una discussione per la gestione di Luis Alberto: il presidente non lo voleva in campo a Crotone, il club manager invece ha lavorato per chiarire la vicenda. Le parti si vedranno in settimana, il clima rimane teso. Intanto sullo sfondo c’è lo Zenit, per cui la gara dell'Olimpico rappresenta l'ultima spiaggia: i russi sono ultimi nel gruppo F: se non fanno il bottino pieno, possono dire addio ai sogni del passaggio del turno. Nell'altra faccia della medaglia c'è la banda Inzaghi, che invece affronta la partita con uno spirito diverso: sa che un successo potrebbe proiettarla con un piede nelle sedici migliori d'Europa.

Il programma di oggi - La Lazio godrà di una mattinata libera, per poi vedersi a pranzo. Alle 15 è prevista la conferenza stampa di Simone Inzaghi (con un giocatore), mentre alle 16 andrà in scena la rifinitura a Formello. Alle 18 invece sarà il turno dello Zenit, che parlerà all'Olimpico con il tecnico Semak e un tesserato: alle 18.30 ci sarà l'allenamento, con i primi 15' aperti ai media.