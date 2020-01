© foto di www.imagephotoagency.it

La prima di Beppe Iachini sulla panchina viola termina con un pareggio (decisamente meritato per il Bologna) che ha il sapore della beffa per i gigliati. Il gol, bellissimo, di Benassi stava per portare una vittoria che alla Fiorentina manca da troppo tempo. Si è vista fin da subito la mano di Iachini: niente pressing alto, niente fraseggio in mezzo al campo. Tanta sostanza in difesa e viola pronti a far male in contropiede: del resto la Fiorentina ha bisogno di questo adesso. Giocare bene ma non portare a casa punti, vista la delicatissima posizione in classifica, non serve a molto. E Iachini aveva quasi conquistato i tre punti, con Orsolini che ha negato la vittoria ai viola.

Il Bologna ha decisamente meritato il pareggio. La squadra di Mihajlovic ha tenuto in mano il pallino del gioco, ma alla fine il pareggio è il risultato più giusto per quanto visto in campo. Da una parte una squadra a trazione anteriore, dall'altra una squadra compatta in difesa.

La gara del Dall'Ara deve essere un punto di partenza per la Fiorentina, che ha un estremo bisogno di investimenti sul mercato. Ai viola serve come il pane un attaccante: l'ex Milan Cutrone sembra essere ad un passo dalla Fiorentina. Un buon inizio, ma per evitare di lottare per la salvezza la Fiorentina ha bisogno di altro.