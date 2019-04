La nuova strategia di Icardi e Wanda: far uscire allo scoperto l'Inter

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La nuova strategia di Wanda Icardi. Un grande bluff per far uscire allo scoperto l'Inter. Ne scrive Tuttosport, secondo cui Mauro Icardi e sua moglie, dopo aver tirato parecchio la corda sul rinnovo, ora assicurano che il numero 9 rimarrà in nerazzurro. Un modo di stemperare i toni, ma anche di affidare all'Inter il complicato compito di rompere in via definitiva: Icardi è convinto che la società voglia cederlo, ma devono essere i vertici nerazzurri a ufficializzare il divorzio.