La nuova Udinese 2020/21: Molina in ritardo, ma Ouwejan dovrebbe essere titolare

Meno di una settimana all'inizio della nuova Serie A, le venti squadre che comporranno il prossimo campionato già pronte e ansiose di tornare in campo per disputare questa stanissima stagione 2020/21, così vicina alla scorsa e già compressa per riportare il calendario alla normalità dopo i quasi tre mesi di lockdown che hanno paralizzato l'Europa. Per sei formazioni l'inizio dell'anno è già stato rimandato, rendendo così il primo turno meno ricco di incroci. Andiamo a vedere i probabili undici delle venti squadre di Serie A per l'esordio stagionale:

LA NUOVA UDINESE - Resta ancora in attesa della sua prima vera settimana prepartita l’Udinese, che, visto il rinvio della prima giornata contro lo Spezia, farà il suo esordio domenica 27 al Bentegodi contro il Verona. Mister Luca Gotti approfitterà dei sette giorni di lavoro in più per sistemare alcuni dettagli emersi durante le amichevoli precampionato. La formazione che sarà titolare contro il Verona però difficilmente vedrà stravolgimenti in questi dieci giorni. Davanti a Musso la difesa titolare è quella composta da Nuytinck, Troost-Ekong e Becao, a insidiare quest’ultimi ci sono De Maio e Prodl, con l’austriaco che potrebbe seriamente mischiare le carte in tavola se dovesse continuare a dimostrare di trovarsi bene nella linea a tre. Sulle fasce Ouwejan è leggermente in vantaggio su Zeegelaar, mentre Stryger Larsen è l’unica opzione realistica per la corsia di destra, visto che Nahuel Molina è arrivato in ritardo per le problematiche date dal Covid ai viaggi internazionali. Il pacchetto centrale sarà composto da Walace in cabina di regia, De Paul e Barak come mezzali. Davanti la coppia titolare è quella composta da Lasagna e Okaka.

UDINESE (3-5-2): Musso; Nuytinck, Troost-Ekong, Becao; Ouwejan, Barak, Walace, De Paul, Larsen; Lasagna, Okaka.

QUELLO CHE MANCA - Con l'arrivo di Arslan sostanzialmente nulla. Serviranno rinforzi, anche a livello prettamente numerico, se effettivamente dovessero partire Barak e De Paul.