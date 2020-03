La particolare vicenda di Tonali. Il Brescia, l'opzione di Cellino e le squadre sullo sfondo

Rinnova o non rinnova? Nei giorni dell’incertezza per il Coronavirus, La Gazzetta dello Sport sottolinea come sia fatale che certi appuntamenti slittino: rinvii forzati o di comodo? In casa Brescia, ad esempio, c'è la vicenda particolare legata a Sandro Tonali. Formalmente è vincolato al Brescia sino al 2021, ma Cellino vanta un’opzione unilaterale per prolungarlo di un altro anno con un bonus di stipendio relativo. Con questi presupposti è logico credere che il giocatore la prossima stagione la giocherà altrove.

Sì, ma dove? - La Juve è in pressing, l’Inter vigila e il PSG è sullo sfondo. In questo risiko la questione del rinnovo con i lombardi rischia di essere un aspetto secondario. Pur tuttavia la leva contrattuale ha sempre un peso in maratone come questa. Così chi partecipa all’asta deve fare grande attenzione anche a questo aspetto.