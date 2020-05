La Premier dice sì agli allenamenti in gruppo. In Scozia torneo finito: Celtic campione

Quella appena andata in archivio è stata una giornata importantissima per il calcio britannico. Oggi infatti si è votato il cosiddetto Project Restart e i club hanno approvato il protollo di allenamento che consente di effettuare esercizi in piccoli gruppi composti da massimo 5 elementi già a partire da domani. L'idea è quella di tornare a giocare il 12 giugno, anche se per adesso sembra impossibile capire come si evolverà la situazione. Intanto, anche la Championship è pronta a ripartire: tutti i tesserati sosterranno tra giovedì e venerdì i test in vista di un potenziale ritorno agli allenamenti a partire da lunedì prossimo. Anche i club della seconda divisione controlleranno i loro giocatori due volte a settimana, come succede in Premier League.

La Scozia dice stop - La Premiership scozzese, invece, ha annunciato oggi che il campionato non potrà continuare. La decisione è stata presa all'unanimità dai club; per questo motivo la stagione 2019-20 è da considerarsi definitivamente conclusa. Il Celtic è stato incoronato campione di Scozia: si tratta del 51° titolo per gli Hoops, il nono consecutivo. Altro verdetto decretato la retrocessione degli Hearts in Championship.