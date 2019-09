© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Mail stila una preview della Champions League che parte oggi e si concentra su tutte le squadre. Anche sull'Atalanta: la star è Duvan Zapata, anche se di fatto non ci sono stelle assolute. "E' una squadra difficile da affrontare: nonostante l'inesperienza hanno un gruppo motivato che può far bene. Non arrivi davanti al Milan senza aver capacità". Sulle debolezze, soprattutto, si parla dello stadio: l'Atalanta giocherà a San Siro, in un ambiente ben più grande di quello a cui è abituata. Chances di vincere la Champions? 1 a 200...