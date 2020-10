La riscoperta della Ligue 1: da Osimhen a Tramoni, Makengo e Glik. Quanto mercato in Francia

Mai come in questa strana e complicata estate, l'Italia ha pescato in Francia. Ha riscoperto la Ligue 1 come un campionato dove andare alla ricerca di campioni, Victor Osimhen al Napoli, di giocatori pronti a recitare di nuovo ruoli da protagonisti, Keita Balde Diao alla Sampdoria, o giovani dal futuro probabilmente splendente, Matteo Tramoni al Cagliari. In tutto, in questi mesi, sono ben dodici i giocatori arrivati dal massimo campionato francese fino in Serie A. La punta nigeriana presa dagli azzurri è certamente quella dell'iceberg. Per prezzo pagato al Lille, settanta milioni, e anche per talento e per il bagaglio di sogni e di speranze che porta col suo arrivo. Keita è il colpo che può far fare il salto di qualità al Doria di Ranieri, mentre il Benevento ha deciso di blindare la difesa nell'anno del ritorno in Serie A con un senatore come Kamil Glik, che come il neo blucerchiato arriva dal Monaco.

Pesca grossa al Nizza Dal Nizza son arrivati ben tre centrocampisti, quasi come se in tanti lo vedessero come il Rubicone delle proprie sorti. William Cyprien al Parma, Jean-Victor Makengo all'Udinese, Adrien Tameze all'Hellas Verona. Il Cagliari, come detto, ha pescato il talento di Matteo Tramoni dall'altro lato del mare, dall'Ajaccio. Poi la Lazio che ha preso Gabriel Pereira per la porta dal Monaco: dai monegaschi ben quattro giocatori per la A, il quarto è Antonio Barreca alla Fiorentina, dopo che si era esaurito il prestito al Genoa. Il Milan ha guardato verso Lione con due svincolati, Ciprian Tatarusanu e Pierre Kalulu, il Sassuolo ha invece preso uno dei play bassi più interessanti del calcio internazionale e in attesa della consacrazione come Maxime Lopez dall'Olympique Marsiglia. Un grande nome, Osimhen, senatori di ritorno e giovani rampanti. La Ligue 1 come nuova terra con cui fare affari, come una volta.