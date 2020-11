La rivoluzione può aspettare: tra indisponibili e ko, per ora i nuovi giocano poco a Parma

Come stanno andando i tanti nuovi acquisti d'estate del Parma? Colpi last minute per il club del neo proprietario Krause, tra positività e infortuni però i nuovi hanno finora avuto poco impatto. Chi ha giocato di più è stato infatti il giovane centrocampista Sohm, in campo però soli 143 minuti sui 540 totali giocati in rosa solo da Luigi Sepe.

Lautaro Valenti 1 partita, 18 minuti

Maxime Busi Mai convocato

Yordan Osorio Mai convocato

Wylan Cyprien 4 partite, 141 minuti

Simon Sohm 4 partite, 143 minuti

Juan Brunetta Mai convocato

Hans Nicolossi Caviglia 1 partita, 80 minuti

Valentin Mihaila Mai convocato