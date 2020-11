La Roma a due velocità: corre in campionato ma il Covid spaventa

Sembra paradossale eppure è così: tanto corre la Roma e tanto crescono i casi di Covid-19 a Trigoria. La squadra di Fonseca, infatti, ha chiuso alla sosta da imbattuta (almeno sul campo) e con il terzo posto in classifica a pari punti con il Napoli e a sole tre lunghezze dalla vetta ricoperta dal Milan. Contestualmente, però, sono aumentati in modo esponenziale i positivi al coronavirus da venerdì scorso in poi. In cinque giorni sono diventati sei (Dzeko, Boer, Fazio, Santon, Pellegrini e Kumbulla). Un piccolo focolaio che spaventa Fonseca tanto che ieri la squadra si è allenata a Trigoria, ma rispettando il distanziamento. Tutti gli altri tamponi effettuati sono risultati negativi e la speranza è che “l’emorragia” di casi si fermi qui.

Nell’emergenza la Roma avrà comunque la sosta per le nazionali per provare a smaltire un po’ di positività e cercare di ripartire così come ha concluso. Il secondo tour de force della stagione sarà ancora più duro del primo perché prevederà 10 partite in esattamente un mese. Le premesse, però, con le quali arriva la Roma sono decisamente buone. Fonseca ha migliorato punti e posizione se guardiamo indietro di un anno. La passata stagione alla fine della settima giornata i giallorossi avevano 12 punti ed erano quinti in classifica, oggi sono in zona Champions e con due punti in più. Sarebbero potuti essere tre se fosse stato accolto il ricorso di ieri per la sconfitta a tavolino di Verona, ma comunque nell’era americana solo due volte la Roma era partita meglio: con Garcia (21punti dopo sette partite) e Di Francesco (16 punti dopo 7 partite) ai loro primi anni in giallorosso. Fonseca si piazza dunque sul podio. Soddisfatto, per ora, ma consapevole di voler e poter fare ancora di più.