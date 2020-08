La Roma a Friedkin: Schick guida, Strooman chiude. I 10 acquisti più cari dell'era Pallotta

Il più costoso è Patrik Schick. Il più costoso di sempre, non solo dell'era di James Pallotta, iniziata di fatto nel 2011, quando lo statunitense, che oggi ha siglato il preliminare per la cessione al gruppo Friedkin per 591 milioni di euro, è entrato in società nell'ambito della cordata guidata da Thomas Di Benedetto. Nel giorno che segna il passaggio di consegne, abbiamo provato a ripercorrere i dieci acquisti più cari sotto la gestione del (quasi) ex patron. Colpisce il fatto che il calciatore col miglior rendimento, Kevin Strootman, sia al decimo posto di questa particolare classifica.

1. Patrik Schick dalla Sampdoria: 42 milioni di euro.

2. Leonardo Spinazzola dalla Juventus: 29,5 milioni di euro.

3. Steven Nzonzi dal Siviglia: 26,65 milioni di euro.

4. Javier Pastore dal PSG: 24,7 milioni di euro.

5. Juan Iturbe dal Verona: 24,5 milioni di euro.

6. Pau Lopez dal Betis: 23,5 milioni di euro.

7. Bryan Cristante dall'Atalanta: 21 milioni di euro.

8. Amadou Diawara dal Napoli: 21 milioni di euro.

9. Gerson dal Fluminense: 18,6 milioni di euro.

10. Kevin Strootman dal PSV: 17,5 milioni di euro.