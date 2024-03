La Roma di De Rossi torna al successo: col Sassuolo basta l'ennesima perla di Pellegrini

Reduce da una sconfitta indolore in Europa League contro il Brighton e dal pareggio contro la Fiorentina, la Roma ritrova il successo all'Olimpico contro il Sassuolo. Alla formazione di Daniele De Rossi basta una rete del suo capitano: Pellegrini ancora decisivo con una vera e propria perla. I giallorossi tengono il passo del Bologna e restano in scia per il quarto posto, gli emiliani restano in penultima posizione.

Lukaku cerca le misure della porta

Cinque minuti e subito il primo lampo: il prologo di Roma-Sassuolo fa sperare bene. Perché la prima palla-gol arriva subito, con la firma di Lukaku: cross al bacio di Spinazzola, incornata dell'ex Inter che termina di un soffio a lato. Ma è solo una folata, perché praticamente per tutto il primo tempo i giallorossi fanno fatica ad aumentare i ritmi e trovare spazio nell'ultimo terzo di campo, complice un Sassuolo molto basso e stretto, attentissimo alla fase difensiva.

De Rossi perde Spinazzola

Per i restanti quaranta minuti che seguono l'occasione di Lukaku non succede praticamente nulla. Zero tiri, né fuori né in porta. Roma più impacciata del solito, Sassuolo che prova a farsi vedere in ripartenza senza però rendersi mai pericoloso. Da registrare soltanto l'infortunio occorso a Spinazzola, un fastidio muscolare al flessore, che lo costringe a lasciare il posto ad Angelino a otto minuti dall'intervallo. Bisogna attendere i minuti di recupero per la seconda chance giallorossa, ancora con Lukaku, ancora con un colpo di testa che si spegne di poco sul fondo. L'ultima emozione di un primo tempo soporifero.

Pellegrini ancora trascinatore

Nella ripresa il copione è lo stesso. Ed è lo stesso anche delle ultime settimane. Perché è ancora Pellegrini, il migliore dall'arrivo di De Rossi in panchina, a sbloccare la partita con una giocata personale: parte da sinistra, converge al centro, punta l'uomo e con un destro a giro chirurgico non dà scampo a Consigli, trafiggendolo sul palo lontano dopo appena sei minuti di secondo tempo. Quinto gol in campionato per il capitano negli ultimi due mesi con DDR, meglio di lui in Europa solo Foden del Manchester City.

Che fortuna la Roma, LLorente sfiora l'autogol

Il gol non cambia l'andamento della partita. Il Sassuolo rimane compatto e prova a ripartire, la Roma continua a gestire il pallone e adesso pure il vantaggio. Il primo tiro degli emiliani arriva al 68' con Racic ed è bravo Svilar a sventare il pericolo. Lukaku ha un'altra buona chanche, stavolta sul mancino, ma la cestina ancora sparando fuori da buona posizione. Ma l'occasione più grande è di marca neroverrde, con un cross dalla destra deviato da Llorente prima, Svilar poi e che finisce incredibilmente sul palo e non in porta. Autogol sfiorato, ma la Roma è salva. E si gode i tre punti: al triplice fischio esplode la festa.