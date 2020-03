La Roma in prestito - Antonucci strega il Setubal, ma a giugno tornerà a Trigoria

vedi letture

Tra i prestiti in scadenza al 30 giugno e passibili di proroga qualora si dovesse giocare a luglio, c’è anche quello di Mirko Antonucci. L’esterno di proprietà della Roma il 30 gennaio è finito in prestito secco al Vitoria Setubal. L’idea del club era quello di farlo giocare per continuare a monitorarlo, ma fino a questo momento senza grande fortuna. Non per colpe del calciatore che è arrivato in Portogallo con una distorsione alla caviglia che non gli ha permesso di scendere in campo nelle prime tre gare a disposizione. Poi il rientro graduale in campo e tempo un mese lo stop forzato dei campionati a causa del Coronavirus ha bloccato tutto nuovamente.

Antonucci non ha diritti o obblighi di riscatto nel suo prestito, quindi al termine della stagione rientrerà sicuramente a Trigoria. Da lì in poi verranno fatte tutte le valutazioni del caso. I suoi 21 anni e il contratto in scadenza nel 2022 fanno stare tranquilla la Roma che con Fonseca lo ha continuato a monitorare vista la fiducia nel ragazzo nata nel periodo estivo del ritiro. Fiducia, però, che gli arriva anche dal Vitoria Setubal. Mister e società sono contenti di Mirko e un tentativo per trattenerlo, se dovesse confermare le buone sensazioni fin qui dimostrate, non è escluso che lo facciano. L’ultima parola, però, spetta alla Roma, da sempre attenta ai talenti di casa propria