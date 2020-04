La Roma in prestito - Defrel al Sassuolo è la chiave per il ritorno di Frattesi

Lasciar andare Defrel per arrivare a Frattesi: è questo il piano a Trigoria per la prossima estate. L’attaccante è finito al Sassuolo con la formula del prestito oneroso a 3 milioni più un eventuale diritto di riscatto a 12 (comprensivi di bonus) che sarebbe potuto trasformarsi in un obbligo al determinarsi di specifici obiettivi. Ecco, c’è da dire che la stagione del francese non è stata propriamente esaltante. In parte per colpa di una distorsione alla caviglia che non gli ha permesso di giocare 9 partite e poi anche anche a causa di un oscuramento dovuto allo straordinario rendimento di Caputo. Insomma, l’ultimo gol si registra il 29 settembre scorso nella gara contro l’Atalanta, ma tra Roma e Sassuolo dovrebbe esserci comunque un gentleman agreement che garantirebbe ai giallorossi il riscatto a fine stagione.

CHIAVE - Ad aumentare queste certezze c’è un terzo fattore che si chiama Davide Frattesi. Giovane centrocampista cresciuto nelle giovanili della Capitale, salvo poi esser ceduto alla società emiliana, mantenendo comunque da parte dei giallorossi un diritto di riacquisto esercitabile entro il 30 giugno 2020. Quest’anno poi era stato girato in prestito all’Empoli e la crescita è stata esponenziale tanto da convincere la Roma a puntarci. Per riprenderselo servono dunque i 15 milioni del riacquisto, stessa cifra che il Sassuolo garantirebbe ai giallorossi tenendo Defrel. Insomma, mai come in questo caso il futuro dei due giocatori sembra esser legato a doppio filo.