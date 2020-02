vedi letture

La Roma pareggia col Gent e passa agli ottavi: basta Kluivert per chiudere i conti

La Roma conquista gli ottavi di finale, non senza problemi, pareggiando per 1-1 in rimonta contro il Gent in Belgio. Basta un gol di Kluivert, sommato a quello dell'andata segnato da Perez, per permettere a Fonseca di centrare l'obiettivo minimo, ovvero quello di proseguire l'avventura europea.

PARTENZA ILLUSORIA - La Roma parte subito con il piede fissato sull'acceleratore e dopo meno di un minuto ha l'occasione più ghiotta del primo tempo. Kolarov riceve fuori area sulla sinistra e con una rasoiata delle sue, colpisce il palo alla sinistra di Kaminski col portiere decisamente battuto. E' però solo un fuoco di paglia illusorio perché dopo lo spavento iniziale, i padroni di casa si impossessano del gioco e i giallorossi subiscono le iniziative della squadra di Thorup. In almeno due occasioni, la squadra di Fonseca si trova sotto assedio, con la possibilità solo di sparare la palla lontano. Un brutto campanello d'allarme che però non riesce ad avvertire fino in fondo i giallorossi, visto che al 23' David porta in avanti i suoi favorito da una dormita condivisa tra Mancini e Spinazzola. Un cross dentro di Bezus stupisce tutti tranne la stellina di casa, che con un piattone chirurgico fissa l'1-0.

RISPOSTA IMMEDIATA - La Roma non gioca bene ma le individualità sono decisamente più forti rispetto agli avversari. Ecco che a salire in cattedra è uno che è abituato a cambiare marcia con colpi improvvisi, ovvero Mkhitaryan. L'armeno tira fuori dal cilindro un assist rasoterra per Kluivert che taglia in due la difesa belga e permette all'olandese di battere Kaminski. Il vantaggio della squadra di Thorup è durato circa 5 minuti, la reazione romanista è stata immediata e soprattutto, efficace.

DI NUOVO UN PASSO INDIETRO - Il Gent riparte nella ripresa mantenendo il possesso palla e soprattutto attaccando con continuità e a pieno organico. Si vede che la Roma è tutt'altro che guarita rispetto alle ultime settimane e che manca quella sicurezza che avrebbe potuto permettergli di chiudere i giochi senza troppi patemi. I belgi fiutano la "paura" giallorossa e con Odjidja al 65' va vicinissima al vantaggio che sarebbe decisamente meritato visto quanto fatto sul campo. La squadra di Fonseca spreca diverse occasioni anche nel fondamentale che gli viene meglio, ovvero il contropiede, con Dzeko e Perez che in almeno un paio di occasioni, non sono riusciti a chiudere con l'ultimo passaggio lo spazio concesso dagli avversari. La fortuna romanista è che di fronte non c'è precisione negli ultimi venti metri e che nonostante la costante pericolosità del Gent, i tiri verso la porta di Pau Lopez sono sempre stati facile preda dell'estremo difensore. La Roma ha resistito portando a casa l'unica cosa che conta, ovvero la qualificazione al prossimo turno, ma per gli ottavi e soprattutto per la Serie A, serve ben altro.