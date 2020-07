La Roma risponde subito con Dzeko: 1-1 a Torino dopo un quarto d'ora

vedi letture

Pronta risposta della Roma dopo lo svantaggio firmato da Berenguer. Azione manovrata con Cristante che serve Mkhitaryan al limite dell'area di rigore. Il numero 77 giallorosso trova l'imbucata per Dzeko che da due passi non può fallire l'appuntamento col gol. Gol numero 78 in giallorosso per il bosniaco.