La Roma tra Borja Mayoral e Jovic. Il vice Dzeko arriverà a prescindere dal Real Madrid

Mancano cinque giorni alla fine del mercato e la Roma è ancora un cantiere. Dal Real Madrid - sottolinea il Corriere dello Sport soffermandosi sulle mosse in attacco - può arrivare Borja Majoral oppure Jovic per completare il reparto. In queste ore i Blancos potrebbero cambiare strategia sull'attaccante in uscita. Il serbo però ha un ingaggio troppo alto per la Roma: 4 milioni e mezzo. Lo spagnolo resta il preferito e nonostante la trattativa sia in stand by è sempre il primo obiettivo della società giallorossa. Il Real preferirebbe cedere in prestito Jovic, bloccando la cessione di Borja Majoral, seguendo le indicazioni di Zidane