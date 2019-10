La Roma valuta il riscatto di Smalling. L'agente a Trigoria nei giorni scorsi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma, spiega la Gazzetta dello Sport, sta studiando la strada per trattenere in giallorosso Chris Smalling oltre questa stagione. L'inglese ha avuto un grande impatto sulla retroguardia giallorossa, ma il suo cartellino resta di proprietà del Manchester United. I Red Devils, visto il buon avvio di stagione, stanno pensando di riportarlo a Old Trafford senza troppi tentennamenti. Ma la Roma potrebbe mettere sul piatto una cifra fra i 15 ed i 20 milioni di euro per convincere gli inglesi a cederlo in via definitiva. In tal senso, racconta la rosea, nei giorni scorsi l'agente del difensore è stato visto a Trigoria per iniziare a parlare con Petrachi della questione.