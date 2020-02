vedi letture

La Samp e il secondo 5-1 in un mese. La retrocessione torna a far paura

Altro pomeriggio da dimenticare per la Sampdoria di Claudio Ranieri. Dopo quello subito all'Olimpico contro la Lazio lo scorso 18 gennaio, è arrivato il secondo 5-1 nel giro di un mese per i blucerchiati e questo non può far altro che accendere un campanello d'allarme nella mente dello stesso allenatore. Il successo a Torino la scorsa settimana aveva fatto ben sperare in vista della gara di oggi ma di fatto, complici anche gli episodi sfavorevoli, la Samp non è mai stata in partita e a 14 giornate dalla fine del campionato adesso è solo uno il punto di vantaggio dalla terzultima posizione, occupata dal Genoa.

Il clima in casa Doria è tutto tranne che sereno, visti anche i tanti cori contro Massimo Ferrero, ma con la stagione che va avanti spedita non c'è tempo per fermarsi a pensare o per perdere occasioni importanti. Già da domenica prossima, quando l'avversario sarà uno dei più complicati, ovvero l'Inter di Antonio Conte, la Sampdoria dovrà cercare di tornare a fare punti, per non rischiare di ritrovarsi al terzultimo posto, che aprirebbe una crisi che rischierebbe di essere addirittura decisiva.