La Serie A ai tempi del Coronavirus: porte chiuse e nuovo calendario

Dopo l'assegnazione di date e orari per i nove recuperi di Serie A, sempre in attesa di trovare una data a Inter-Sampdoria, prendono forma i calendari anche per le giornate successive, inevitabilmente rivoluzionati sia come orari che a livello di copertura televisiva. Di seguito quindi il programma aggiornato dei recuperi di 25^ e 26^ giornata di Serie A, ma anche il calendario delle venti gare che comporranno 27° e 28° turno di massimo campionato dopo il Decreto del Consiglio di Ministri che ha "chiuso" le porte degli stadi italiani fino ad aprile:

Recuperi 26^ GIORNATA

Domenica 8 marzo 2020

12.30 Parma-SPAL DAZN

15.00 Milan-Genoa DAZN

15.00 Sampdoria-Hellas Verona Sky

18.00 Udinese-Fiorentina Sky

20.45 Juventus-Inter Sky

Lunedì 9 marzo 2020

18.30 Sassuolo-Brescia Sky

Recuperi 25^ GIORNATA

Mercoledì 18 marzo 2020

15.00 Hellas Verona-Cagliari (DAZN)

18.30 Atalanta-Sassuolo (Sky)

18.30 Torino-Parma (Sky)

da definire Inter-Sampdoria

27^ GIORNATA

Venerdì 13 marzo

18.30 Hellas Verona-Napoli (Sky)

20.45 Bologna-Juventus (Sky)

Sabato 14 marzo

15.00 SPAL-Cagliari (Sky)

18.00 Genoa-Parma (Sky)

20.45 Torino-Udinese (DAZN)

Domenica 15 marzo

12.30 Lecce-Milan (DAZN)

15.00 Atalanta-Lazio (Sky)

15.00 Fiorentina-Brescia (DAZN)

18.00 Inter-Sassuolo (Sky)

20.45 Roma-Sampdoria (Sky)

28^ GIORNATA

Venerdì 20 marzo

20.45 Lazio-Fiorentina (Sky)

Sabato 21 marzo

15.00 Brescia-Genoa (Sky)

18.00 Sampdoria-Bologna (Sky)

20.45 Juventus-Lecce (DAZN)