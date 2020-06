La Serie A boccia i play off: sarà l'algoritmo a decidere la classifica in caso di nuovo stop

I club di Serie A hanno deciso di bocciare l'ipotesi iniziale di eventuale conclusione del campionato con la formula dei play off e play out. In caso di nuova sospensione sarà l'algoritmo con la media ponderata dei punti in casa e in trasferta a decidere la classifica finale. A riportarlo è La Stampa.