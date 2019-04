© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di oggi la Serie A, rappresentata da Micciché, Marotta e Lotito, chiederà al presidente della FIGC di non cancellare il diritto di riacquisto, introdotto meno di un anno fa prendendo a esempio il regolamento vigente da anni in Spagna. Il numero uno federale, vorrebbe cancellare questa norma per dare una stretta ai sistemi utilizzati per effettuare maquillage nei bilanci dei club. La controproposta è già pronta ed è allo studio della Federazione, un modo che permetta ai club di mantenere l'utilità sportiva della formula ma che eviti la possibilità di abbellire i bilanci in modo poco etico. A riportarlo è Tuttosport.