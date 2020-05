La Serie A riparte! Poi Champions ed Europa League: l'ipotesi di road map dell'estate

La Coppa Italia il 13 giugno, la Serie A il 20 giugno, e poi? In attesa di conoscere cosa la Lega calcio deciderà domani (qui un’ipotesi di calendario), sarà una lunga estate di calcio. Se il nostro massimo calendario si concluderà, salvi intoppi, il 2 agosto, poi sarà il turno della Champions e dell’Europa League, ovviamente per le squadre interessate. Anche qui siamo al livello di ipotesi: il comitato esecutivo UEFA si riunirà solo il 17 giugno per decidere come proseguirà la stagione a livello europeo. E nessun cambiamento del format è stato ancora deciso ufficialmente: accorciare i tempi, però, è un’esigenza anche per le competizioni continentali.

Qui Champions League: in Germania? Col passare del tempo sta diventando un’opzione molto concreta, legata all’ipotesi di giocare semifinali e finali come una sorta di Final Four, perché è il Paese che ha retto meglio l’impatto con la pandemia e diversi club sono scettici su Istanbul, sede designata per la finale. Per quanto riguarda gli ottavi ancora da giocare (tra le altre, Napoli a Barcellona e Juventus in casa col Lione), la data più credibile è il 7-8 agosto. Con i quarti da giocarsi in gara secca (come detto, nulla di certo, ma ci sono ottime possibilità che vada così) il 13-14 e poi semifinali (20-21) e finale (27).

Il possibile calendario -

7-8 agosto - Ottavi di finale

Manchester City-Real Madrid

Bayern Monaco-Chelsea

Juventus-Lione

Barcellona-Napoli

13-14 agosto - Quarti di finale (gara secca e campo neutro)

Squadre già qualificate: Paris Saint-Germain, Atalanta, Atlético Madrid, RB Lipsia

20-21 agosto - Semifinali (gara secca e campo neutro)

27 agosto - Finale (attualmente in programma a Istanbul)

Qui Europa League. In questo caso, le gare da “recuperare” sono maggiori. Nessun ottavo di finale è concluso e i due che riguardano le italiane (Inter-Getafe e Siviglia-Roma), a differenza di tutti gli altri, non hanno giocato la di andata. Dato che la soluzione gara secca consente, anche in questo caso, di guadagnare tempo, è da capire se Inter e Roma potranno recuperare (ma con il via alla Serie A dal 20 giugno diventa praticamente impossibile), oppure se dovranno “rinunciare” a 90’ e giocarsi tutto in una sfida singola su campo neutro. Mentre le altre, ovviamente, giocherebbero semplicemente la sfida di ritorno. Poi, quarti in gara secca e campo neutro per tutti. Stesso discorso legato a semifinali e finale come Final Four, in questo caso meno dubbi sulla sede designata: Danzica.

Il possibile calendario -

5-6 agosto - Ottavi di finale

Inter-Getafe

Siviglia-Roma

Copenaghen-Istanbul B.B.

Wolverhampton-Olympiacos

Bayer Leverkusen-Glasgow Rangers

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg

Basilea-Eintracht Francoforte

Manchester United-LASK

12-13 agosto -Quarti di finale

19-20 agosto - Semifinali

27 agosto - Finale