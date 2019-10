© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante la sfida contro il Genoa la Juventus, e più nello specifico il suo allenatore Maurizio Sarri, ha potuto festeggiare il rientro in campo di Douglas Costa, attaccante brasiliano infortunatosi contro la Fiorentina. Un recupero importante nell'ottica delle rotazioni campionato-Champions e buono per cambiare schema tattico a seconda delle gare o a partita in corso e su cui lo stesso SArri si è voluto soffermare nel post partita: "Il 4-3-1-2? Dipenderà anche dallo stato di forma dei singoli. Douglas Costa ha esperienze anche da trequartista, soprattutto allo Shakhtar. Ma è rientrato da due giorni, non c'è stato modo di provarlo in quel ruolo".