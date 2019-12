La sfortuna e la coperta cortissima di Antonio Conte a centrocampo

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Una tegola dietro l'altra. Antonio Conte, sfortuna, necessità e virtù annesse, non può aver torto: l'Inter, adesso, ha urgente bisogno di un centrocampista. Da prendere a inizio mercato invernale, perché la coperta in questo periodo è cortissima. La malasorte s'è abbattuta sulla Beneamata: Roberto Gagliardini si è fatto male contro la Spal, per lui distrazione miotendinea della pianta del piede destro. Out già Stefano Sensi, che potrebbe addirittura tornare dopo Natale, al 2020 è rimandato il rientro di Nicolò Barella.

Coperta cortissima Solo tre uomini disponibili, sulla carta due titolari come Marcelo Brozovic e Matias Vecino. Poi Borja Valero che, fino all'emergenza, non era mai sceso in campo salvo poi farlo contro Slavia Praga e Torino. Prima, solo un minuto. Però sono tre per tre posti. Chi si può adattare? Antonio Candreva, l'ha fatto con Luciano Spalletti ma mai con Antonio Conte. L'altra vera mezzala era semmai Kwadwo Asamoah ma pure il ghanese è ai box. Sicché la coperta è ben più che corta. Cortissima. Sfortuna nerazzurra.