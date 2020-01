© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Lecce cala il poker. Alla ricerca dei tasselli giusti per rincorrere la salvezza, Meluso e Sticchi Damiani nella giornata di ieri hanno chiuso per un altro calciatore pronto per integrarsi in tempi rapidi nella nuova realtà a stagione in corso, un centrocampista che milita in Serie A ed è pronto a dare il suo immediato contributo. Si tratta di Antonin Barak, giocatore che arriva dopo Donati, Deiola e Saponara e completa una mediana che adesso è numericamente adeguata.

Arrivato in prestito dall'Udinese, Barak è il secondo interno di centrocampo chiesto da Liverani. Dopo Deiola la società giallorossa ha a lungo inseguito Afriyie Acquah ma le continue titubanze dello Yeni Malatyaspor, società turca, hanno portato il Lecce a chiudere in fretta per Barak. Che già da oggi sarà a disposizione del nuovo allenatore. Adesso, risolta la questione centrocampista, le attenzioni della società giallorossa si concentreranno sull'ultimo tassello. Sull'acquisto di un altro difensore dopo l'ingaggio dello svincolato Donati: piace Cetin, centrale della Roma, ma non è l'unico nome.

Lecce al lavoro: l'obiettivo (l'ultimo) è un centrale di difesa per aiutare una squadra che dopo 21 turni è quella che ha subito più reti in Serie A.