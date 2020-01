© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Proseguirà al Lecce la carriera di Antonin Barak. Il centrocampista, che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio all'Udinese sia con Tudor che con Gotti, firmerà presto per il club salentino che punta a regalare un altro giocatore a Fabio Liverani per andare a cercare la salvezza. La formula sarà quella del prestito secco.