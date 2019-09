© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Petagna buca la Lazio e porta sul pari il risultato della gara di Ferrara. Gran gol del centravanti della SPAL, che sigla l'1-1 con una bella girata aerea di sinistro, dopo aver controllato un pallone vagante in area su calcio d'angolo dei suoi. Male la difesa di Inzaghi nell'occasione: non certo una buona idea, lasciare il bomber di Semplici tutto solo in area.