La SPAL in Nazionale - Reca titolare con la Polonia. In due da valutare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il penultimo posto in classifica non permette alla SPAL di concedersi ulteriori battute d'arresto, soprattutto perché al rientro dopo la sosta i ferraresi si troveranno di fronte il Genoa di Thiago Motta, una diretta concorrente per la salvezza. Otto punti conquistati in dodici giornate, un bottino risicato in rapporto alle ambizioni di una squadra che puntava a un campionato decisamente più tranquillo.

RISULTATI ALTALENANTI - Sono cinque gli elementi della rosa di Leonardo Semplici che sono stati convocati per gli impegni internazionali. Berisha ritrova la maglia da titolare con l'Albania nelle ultime due sfide di qualificazione a Euro 2020. Inamovibile Kurtic con la sua Slovenia (una vittoria e un pareggio), così come Reca, che gioca due partite con la Polonia, a differenza di Thiago Cionek. Qualche minuto anche per Jankovic, in campo nel finale nella storica sfida persa dal suo Montenegro in Inghilterra (7-0 nel giorno del millesimo match della storia dei Three Lions).

STREFEZZA E PETAGNA DA RECUPERARE - Alla ripresa degli allenamenti, l'attenzione è tutta concentrata su Petagna e Strefezza. Il primo è alle prese con la bronchite, mentre il secondo ha lavorato a parte. Entrambi non preoccupano e dovrebbero essere recuperati per l'importantissimo match contro il Genoa. Non ci saranno, ovviamente, i lungodegenti Fares e D'Alessandro.