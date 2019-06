© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Torino ha controriscattato ieri Kevin Bonifazi, ma la SPAL spera ancora di avere a disposizione il difensore nella prossima stagione. Come riporta Sky Sport, il club ferrarese deve però guardarsi dalla concorrenza del Bologna, interessata al classe 1996. Intanto, è fatta per Igor, difensore brasiliano del Salisburgo che arriverà per 3 milioni. In caso di partenza di Lazzari si guarda a Marco D'Alessandro, che tornerà all'Atalanta dopo il prestito a Udine. E i friulani starebbero pensando a Romulo: ci sono già stati i primi contatti.