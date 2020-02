vedi letture

La SPAL senza Strefezza per squalifica. A Parma scatta l'ora di D'Alessandro

Dopo aver ricevuto il quinto cartellino giallo stagionale nel match contro la Juventus, Gabriel Strefezza non sarà a disposizione di Gigi Di Biagio per la prossima partita di campionato contro il Parma, a causa della squalifica rimediata. Una gara fondamentale per i ferraresi, specialmente per comprendere i progressi raggiunti sotto la nuova guida tecnica e conquistare punti necessari per riaprire la lotta in zona retrocessione, a cui però l’ex Juve Stabia e Cremonese non potrà prendere parte.

Proprio nella sfida tra biancazzurri e gialloblu del girone andata, che coincise anche con l’ultima vittoria casalinga dei biancazzurri in questa stagione, l’esterno brasiliano si era messo in mostra come uno dei più propositivi in campo sia a livello di prestazione che per l’assist ad Andrea Petagna – bravo a prolungare in rete la conclusione del carioca - per l’1 a 0 con cui poi gli estensi si sono imposti sui crociati di D’Aversa, quando ancora in panchina sedeva Leonardo Semplici e la salvezza sembrava essere meno complicata da raggiungere di quanto non lo sia adesso.

Al suo posto, nel pomeriggio di Serie A che si preannuncia a porte chiuse per via del rischio contagio dovuto al Coronavirus, quasi sicuramente tornerà ad assaggiare il sapore del campo e del campionato Marco D’Alessandro che, dopo esser rimasto fuori cinque mesi per la rottura del legamento crociato nella gara con il Sassuolo e aver fatto un provino di un’ora con la Primavera di Luca Fiasconi, potrebbe essere schierato da Di Biagio nel ruolo di esterno offensivo destro nel 4-2-3-1 con cui gli estensi affronteranno il Parma.